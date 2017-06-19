Хакеры Fancy Bears раскрыли часть переписки главы комиссии ВАДА Макларена с МОК

Хакерская группировка Fancy Bears рассекретила одно из писем главы антидопинговой комиссии ВАДА Ричарда Макларена в Международный олимпийский комитет (МОК) и деловую переписку сотрудников комитета, готовящих ответ канадскому юристу, сообщает RT. МОК просит Макларена помочь завершить расследование в отношении спортсменов, упомянутых в его докладе о допинге в российском спорте, но Макларен отказывается это делать.

Директор по правовым вопросам МОК Говард Стапп с иронией высказывается о нежелании Макларена обвинять конкретных спортсменов: «Мне кажется, или его первый доклад ставил целью не допустить Россию до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а второй — до Пхёнчхана?» По мнению Стаппа, недоговорённость между Маклареном и ВАДА по поводу публикации доклада и отсутствие связи с МОК поставили олимпийское движение в очень неловкое положение. Он заметил, что комитет всегда выступал за разбор каждого нарушения в отдельности без применения коллективной ответственности.

Стапп также напомнил Макларену, что перед публикацией первой части доклада канадец позволил себе заявить, что содержание документа «не касается олимпийского комитета в первую очередь», хотя не мог не понимать, что за три недели до Олимпиады-2016 это обязательно приведёт к последствиям, которые затронут МОК. Комитет выражает желание, чтобы канадец доделал свою работу и помог завершить расследование в отношении россиян. Стапп по этому поводу образно заметил: «Вы предоставили нам труп и окровавленный нож, но не назвали убийцу».