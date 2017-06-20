Сивкова: стараюсь отключить голову, бежать надо «на свободе»

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года Кристина Сивкова рассказала о победе на соревнованиях памяти В.М. Евстратова в Жуковском и своём главном сопернике на беговой дорожке.

«Самочувствие хорошее, но результатом (11,57) я пока недовольна, хотелось бы побыстрее пробежать. Пока не получается. Есть много факторов, которые можно исправить, буду набирать форму. Мне сейчас тяжеловато, я ещё оправляюсь после болезни, быстро выйти из этой ситуации трудно. Буду бороться с собой. А когда в своём оптимальном состоянии, я никогда не настраиваюсь на какой-то определённый результат, не думаю о соперничестве. Обычно, когда я что-то загадываю, это никогда не получается. Поэтому в последнее время я даже мыслей таких в голове не допускаю. Стараюсь отключить голову, бежать надо «на свободе» — не зажиматься, расслабиться и ни о чём не думать. Это на самом деле очень тяжело сделать: поддаться своим внутренним ощущениям, эмоциям, просто бежать. Иногда пытаешься это сделать, а у тебя не получается ни хороший старт, ни дистанция, ни работа в конце, «поджимает». А когда ты свободен – это отражается и на готовности к забегу. Получается, мой главный соперник – вот эта скованность, которую нужно преодолевать перед следующими стартами», — приводит слова Сивковой пресс-служба ВФЛА.