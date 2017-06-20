Петроченкова стала шестой на турнире Future Champions в Хагене

В Хагене прошёл международный командный турнир Future Champions. В маршруте CSIO Y до 140 см Анна Горбачёва на Коландо заняла 15-е призовое место с результатом 72,51 секунды; 0 штрафных очков. В маршруте 140 см в две фазы Анна на Коландо стала четвёртой — 34,21 секунды; 0 штрафных очков.

Екатерина Петроченкова на Албани стала шестой в маршруте CSI J в две фазы с высотой препятствий до 135 см — 43,60 секунды; 0 штрафных очков. Егор Щибрик на Лопезе стал седьмым — 34,04 секунды; 4 штрафных очка.

Валентина Потапова в маршруте CSIO Ch в две фазы с высотой препятствий до 125 см заняла шестое призовое место на Семантике (31,19 секунды; 0 штрафных очков).

Также в рамках турнира состоялся первый этап юношеского Кубка наций. Сборная России по конкуру в составе Марии Симаходской, Валерии Полуды, Екатерины Петроченковой и Егора Щибрика заняла седьмое место, набрав 12 штрафных очков.