ВАДА частично приостановило аккредитацию лаборатории в Лос-Анджелесе

Всемирное антидопинговое агентство частично приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Лос-Анджелесе, сообщает официальный сайт ВАДА. Лаборатория сроком на три месяца лишена права анализировать допинг-пробы на некоторые запрещённые вещества. Такое решение было принято на основании выявленных недостатков в результате проверки качества работы организации.



Лаборатория продолжит выполнять все антидопинговые мероприятия, входящие в её компетенцию, но при обнаружении глюкокортикостероидов и анаболических стероидов должна получить консультацию у другой аккредитованной ВАДА лаборатории.