Правительство Индии рассмотрит возможность заявки на проведение ОИ-2032

Глава Национального олимпийского комитета Индии Нараян Рамачандран сообщил, что правительство его страны готово рассмотреть возможность подачи заявки на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.



«Правительство, в принципе, согласилось рассмотреть возможность подачи заявки на проведение Олимпийских игр в 2032 году. Но это ещё предварительная стадия. Мы должны получить все разрешения, НОК Индия должен сделать официальный запрос в правительство. Правительство должно его одобрить. А затем дать суверенные гарантии, равно как и нынешняя оппозиция. Также согласие должен дать министр штата, в котором расположен город, который будет подавать заявку», — приводит слова Рамачандрана Inside the Games.