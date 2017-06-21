Мамиашвили: как Власов, так и Садулаев одержали очередные победы над собой

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал победы на чемпионатах России Романа Власова и Абдулрашида Садулаева, которые выступали в новых для себя весовых категориях — до 80 кг и до 97 кг соответственно. Власов выступает в греко-римской борьбе, Садулаев — в вольной.

«Как Власов, так и Садулаев одержали очередные победы над собой. Над своими сомнениями, страхами, возможно, неуверенностью. А как вы думали? Эти качества присутствуют у любых людей, в том числе у таких гигантов и мастеров своего дела, как Роман и Абдулрашид. Они бросили вызов себе и доказали — они сильнее любых сомнений. Но чтобы бросить этот вызов и выдержать его — базис должен быть. Должна быть подготовка, чтобы всё это реализовать. Их умение в тренировочном режиме быть на полшага впереди своих конкурентов даёт о себе знать. Всё это — слагаемые тех успехов, которые достигают наши лидеры», — цитирует Мамиашвили официальный сайт ФСБР.