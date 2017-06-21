UIMP: дисквалификация Кустова не связана с докладом Макларена

Дисквалификация российского пятиборца Максима Кустова на четыре года не связана с тем, что его имя упомянуто в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, говорится в заявлении Международного союза современного пятиборья, которое опубликовано на Inside the Games.

На минувшей неделе РУСАДА объявило о дисквалификации Кустова за нарушение антидопинговых правил. Ранее Максим не был допущен к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, так как его имя фигурировало в первой части доклада независимой комиссии ВАДА.

«Согласно информации, полученной от РУСАДА, «дело Кустова» не касается доклада Макларена, а основывается на данных биологического паспорта», — говорится в заявлении.