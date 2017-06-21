Закарин не вошёл в состав Katusha-Alpecin на «Тур де Франс»—2017

Стал известен состав швейцарской команды Katusha-Alpecin на знаменитую веломногодневку «Тур де Франс». В заявку включены Тони Мартин, Александр Кристофф, Марко Халлер, Рето Холленштейн, Роберт Кишерловски, Мауриц Ламмертинк, Тьягу Машаду, Нильс Политт, Рик Цабель, сообщает официальный сайт велокоманды.

Впервые команда Katusha-Alpecin, ранее называвшаяся «Катюша», выступит на «Тур де Франс» без российских гонщиков. В частности, в составе нет Ильнура Закарина, выигравшего один этап «Тур де Франс» в 2016 году.

104-я велогонка «Тур де Франс» пройдёт по территории Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции со стартом в Дюссельдорфе 1 июля.