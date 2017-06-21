Карякин проиграл Мамедьярову и сыграл вничью с Топаловым и Накамурой в Париже

В Париже стартовал первый этап шахматной серии Гран-тур. Российский гроссмейстер Сергей Карякин в быстрых шахматах завершил вничью партии с болгарином Веселином Топаловым и американцем Хикару Накамурой, а также проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову.

Ещё один представитель России Александр Грищук в первом круге сыграл вничью с норвежцем Магнусем Карлсеном, во втором — с французом Максимом Вашье-Лагравом, а в третьем — с американцем Уэсли Со.

После трёх туров первое место делят Карлсен и Со, набравшие по пять очков. Грищук занимает седьмое место с тремя очками в активе, а Карякин располагается на восьмой позиции с двумя баллами.

Турнир по быстрым шахматам завершится 23 июня, а блиц пройдёт в два круга 24-25 июня.