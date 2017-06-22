Бах: санкции к РФ за нарушения на ОИ-2014 могут быть введены не позднее октября

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что санкции в отношении российского спорта за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи могут быть введены не позднее октября 2017 года. В докладе председателя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта. Также было высказано предположение о существовании в России государственной системы для манипуляций с допинг-пробами.

«Мы хотим всё выяснить как можно скорее. Чтобы прийти к санкциям, нам нужно понять, как глубоко укоренилась система манипуляций.

Вопрос по санкциям за нарушения на Олимпиаде в Сочи может быть решён не позднее октября. Сложилось впечатление, что кое-кто в России думал, будто при решении вопросов будущего о прошлом будет забыто. Мы видели, что президент России сказал: «У нас были проблемы, нужно это признать». Но ряд чиновников и парламентариев всё равно пытаются нас игнорировать. Но нельзя забывать о том, что было в Сочи. Мы дали понять, что за то, что случилось в прошлом, санкции должны быть применены», — цитирует Баха New York Times.