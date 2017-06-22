Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт выступит в беге на 100 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, который состоится 21 июля, сообщает официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

30-летний Болт, являющийся мировым рекордсменом на дистанциях 100 и 200 м, намерен завершить карьеру после чемпионата мира — 2017 в Лондоне, который пройдёт с 5 по 13 августа.

10 июня Усэйн Болт выиграл забег на 100 метров на соревнованиях Racers Grand Prix в Кингстоне.