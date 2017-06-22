Шишкарёв: стыдно признаться, но в ситуации с легионером меня ввели в заблуждение

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину прокомментировал скандальную ситуацию с нарушением «Ростовом-Дон» пункта регламента о количестве легионеров в чемпионате России. Капитан «Ростова-Дон» Юлия Манагарова, которая выступала за сборную Украины, была заявлена за команду в национальном чемпионате как российский игрок. Но в регламенте сказано, что в качестве российских могут быть заявлены только те гандболистки, которые могут играть за сборную России. Манагарова этому критерию по ходу чемпионата не соответствовала.

«Это отдельный вопрос, который будет обсуждаться на исполкоме в закрытом режиме. Руководителю стыдно в этом признаваться и говорить, наверное, нельзя, но я скажу – был введён в заблуждение. Я узнал о безобразии с количеством легионеров только во время полуфинальной серии «Ростова» и «Кубани», когда Евгений Васильевич подал протест. У нас были грубейшим образом нарушены нормы регламента, и я не исключаю, что по итогам разбирательств будут приняты самые жёсткие административные меры внутри федерации. Вплоть до отстранения от должностей. Они целый сезон знали об этом и молчали, а ведь вся ситуация могла привести к самым серьёзным последствиям, если бы другие отреагировали. Это форменное безобразие.

Буду держать ситуацию на личном контроле. Этот вопрос не закрыт. Нам нужно прояснить, где состоялся системный сбой и была ли это оплошность или досадный умысел. Люди должны знать меру своей ответственности и узнают её», — сказал Шишкарёв.

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