CAS рассмотрит апелляции Лебедевой, Абакумовой и Гниденко 6 сентября

Прыгунья в длину Татьяна Лебедева, лишённая двух серебряных медалей ОИ-2008 после перепроверки допинг-проб, сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит её апелляцию, равно как апелляции копьеметательницы Марии Абакумовой и велогонщицы Екатерины Гниденко, оказавшихся в такой же ситуации, 6 сентября.



«Слушания назначены на 6 сентября, со мной также поедут Екатерина Гниденко и Мария Абакумова. Я буду идти дальше, даже если это будет гражданский суд Швейцарии или Европейский суд по правам человека. Я считаю, что есть такие моменты, за которые можно зацепиться и отстаивать свои права. Я привержена спортивному принципу «Биться до конца», здесь я сохраню эту приверженность, потому что мне не всё равно», — приводит слова Лебедевой ТАСС.