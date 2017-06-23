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Карлсен лидирует после третьего дня Grand Chess Tour в Париже, Грищук — 2-й

23 июня 2017, пятница. 20:38. Другие

Норвежец Магнус Карлсен сохранил лидерство после третьего дня соревнований по быстрым шахматам на первом этапе Grand Chess Tour во Франции. Россиянин Александр Грищук поднялся на второе место. Его соотечественник Сергей Карякин по итогам турнира по рапиду занял седьмую строчку в таблице.

24-25 июня гроссмейстеры выявят сильнейшего в блице.

Шахматы. Grand Chess Tour. Первый этап. Париж, Франция
Быстрые шахматы. После третьего дня

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 14
2. Александр Грищук (Россия) – 13
3. Хикару Накамура (США) – 12
4-5. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 11
4-5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 11
6. Уэсли Со (США) – 9
7. Сергей Карякин (Россия) – 8
8. Веселин Топалов (Болгария) – 5
9. Этьен Бакро (Франция) – 4
10. Фабиано Каруана (США) – 3.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Грищук Магнус Карлсен Сергей Карякин — Шахматы
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