Олимпийская чемпионка фигуристка Липински вышла замуж

Олимпийская чемпионка 1998 года американская фигуристка Тара Липински вышла замуж за продюсера телеканала Fox Sports Тодда Капостаси. Церемония бракосочетания состоялась в Чарльстоне 24 июня. Подружкой невесты стал бывший фигурист Джонни Вейр.

«Я официально стала миссис Капостаси! Вчера был лучший день моей жизни. Во время церемонии я подумала, что большего счастья не могу и представить», — написала Липински на своей странице в «Инстаграме».

Фото пары доступно на странице Липински в «Инстаграме».

В 1997 году Липински стала чемпионкой мира. В 2001 году Тара в возрасте 19 лет приняла решение завершить карьеру из-за хронической травмы.