Женская сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира по шахматам

Женская сборная России по шахматам в составе Александры Костенюк, Екатерины Лагно, Валентины Гуниной, Александры Горячкиной и Ольги Гири выиграла командный чемпионат мира в Ханты-Мансийске.



В заключительном туре россиянкам, занимавшим первое место, была необходима одна ничья в противостоянии с командой Украины, которая располагалась на второй позиции. В первой партии Александра Костенюк сыграла вничью с украинкой Анной Ушениной.



Женская сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира.