Болт: моя карьера подходит к концу, но я не расстраиваюсь

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт дал ясно понять, что этот сезон станет для него последним в карьере.



«Не думаю, что продолжу соревноваться после этого сезона. Я провёл прекрасную карьеру, сделал всё, что хотел сделать. Моя карьера подходит к концу, но я не расстраиваюсь. Я точно не буду выступать на дистанции 200 метров в Лондоне. Мне продолжают задавать этот вопрос, но мой ответ прежний. Допускаю ли, что моя карьера продолжится после чемпионата мира? Пока мы с тренером не определились. Посмотрим, что будет дальше. Не буду забивать себе этим голову до чемпионата мира», — приводит слова 30-летнего спортсмена AFP.