Петров, Аристархов и Исаков принесли РФ ещё 3 медали юниорского ЧМ по стрельбе

Сборная России в составе Александра Петрова, Антона Аристархова и Михаила Исакова одержала вторую победу на юниорском первенстве мира по пулевой стрельбе в городе Зуль (Германия). Российская команда первенствовала в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета с 50 метров. Россияне набрали 1653 очка из 1800 возможных. Серебряными призёрами стали немцы (1629), бронзу завоевали корейские стрелки (1624).

Накануне россияне победили в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

В личных соревнованиях в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета с 50 метров Аристархов завоевал серебро, выбив в финале 229,7 очка. Петров выиграл квалификацию, но в финале набрал только 206,2 очка, став третьим. Победу одержал Жехао Ванг из Китая (232,6).