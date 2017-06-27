Гендир ВАДА: работа UKAD в России — отличный пример взаимопомощи

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли прокомментировал возобновление работы РусАДА под контролем Антидопингового агентства Великобритании.



«В данный момент ВАДА хотело бы упомянуть об усилиях всех сотрудников Агентства по восстановлению заслуживающей доверия антидопинговой системы в России. В частности, хотелось бы отметить UKAD, которая обеспечила проверку спортсменов внутри страны и вне её во время приостановки работы РусАДА. Работа UKAD в России — отличный пример того, как признанное в мире национальное антидопинговое агентство может помочь другому агентству, которое нуждается в поддержке», — приводит слова Ниггли официальный сайт ВАДА.