Костенюк: у женской сборной России по шахматам есть командный дух

Российская шахматистка Александра Костенюк поделилась впечатлениями от победы на командном чемпионате мира среди женщин.



«Сейчас эмоций куда больше, чем накануне. Сразу после победы меня спросили, что я чувствую, но поймала себя на мысли, что не ощущаю ничего. Просто накопилась огромная усталость. Теперь есть возможность перевести дух и осознать произошедшее.



Разумеется, первыми поздравили девочки, подруги по команде. Последний матч с Украиной получился напряжённым. Хотя нам достаточно было взять одну ничью в четырёх партиях, но всё затянулось на шесть часов. Вообще у подобных турниров своя специфика. Мало кто понимает, что такое командный дух, тем более в шахматах, которые являются индивидуальным видом спорта. У нас этот дух есть, поэтому женская сборная России и завоевала столько трофеев.



Конечно, волновались. Волнение присутствует всегда, особенно когда ты играешь за команду. Какой теперь у меня стимул в шахматах? Нужно подумать об этом. Если я продолжаю профессиональную карьеру, значит, ещё нахожу для себя новые вызовы», — сказала Костенюк в интервью RT.