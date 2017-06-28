Колобков: допуск РУСАДА до тестирований — доверие антидопинговой политике РФ

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил мнение, что возвращение Российскому антидопинговому агентству полномочий по планированию и тестированию допинг-проб говорит о доверии к антидопинговой политике, проводимой в РФ. Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство разрешило РУСАДА планировать и координировать процедуры тестирования.

«Передача Российскому антидопинговому агентству этих полномочий говорит о доверии к мерам, предпринимаемым Россией в части реализации антидопинговой политики», — приводит слова Колобкова «Интерфакс-Россия».