Жуков: восстановление РУСАДА важно для ПКР и федерации лёгкой атлетики

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал возвращение Российскому антидопинговому агентству полномочий по планированию и тестированию допинг-проб. Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство разрешило РУСАДА планировать и координировать процедуры тестирования.



«У нас достаточно инспекторов, там много опытных людей работает. Они прошли курсы повышения квалификации. Сам процесс восстановления РУСАДА важен в „дорожной карте“ нашего Паралимпийского комитета и федерации лёгкой атлетики», — приводит слова Жукова «Интерфакс-Россия».