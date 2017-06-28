Выступление российских гандболисток в отборе на ЧМ признано удовлетворительным

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв в ходе исполкома организации, проходившего 28 июня в Москве, признал выступление женской сборной России в квалификации на чемпионат мира—2017 удовлетворительным.



«Выступление женской сборной России в отборочных матчах чемпионата мира, конечно, удовлетворительное. Команде предстоит несколько сборов перед турниром, один из них пройдёт в июле, который я планирую посетить», — отметил Шишкарёв.



Российские гандболистки пробились на чемпионат мира, победив в двух отборочных матчах сборную Польши со счётом 31:20 — в первом и 32:28 — во втором.