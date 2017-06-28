Шишкарёв: в перспективе клуб из Москвы должен стать базовым для сборной России

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал создание в Москве гандбольного клуба, который представит столицу России в Суперлиге впервые с 2001 года.



«Мы допустили московский клуб до участия в Суперлиге. Костяк команды — игроки российской сборной. В перспективе клуб должен стать базовым для национальной команды. Это добавит конкуренции в чемпионате. Делаем всё, чтобы вернуть болельщиков на трибуны. Особенно в Москве», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.