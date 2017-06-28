Тренер российских конькобежцев получил перелом ключицы в дорожной аварии

Главного тренера сборной России по конькобежному спорту Константина Полтавца сбил автомобиль, в результате чего он получил перелом ключицы, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России.



Полтавец находится в Нидерландах, где состоится тренировочный сбор его команды. Константин ехал на велосипеде, и его сбил автомобиль. Полтавец перенёс операцию, но сможет присутствовать на сборе.



«Константин сможет присутствовать на следующем сборе команды в Херенвене», — сообщили в пресс-службе СКР.