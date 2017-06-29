Гонщика AG2R Беклантса заставят извиниться перед подиумными девушками

Организаторы «Тур де Франс» намерены заставить бельгийского гонщика команды AG2R Яна Беклантса извиниться за свои оскорбительные слова, сказанные в адрес подиумных девушек, сообщает The Guardian.

Отвечая на вопрос, что он возьмёт с собой для отдыха во время Тура, Беклантс сказал: «Очевидно, пакет презервативов. Эти подиумные девушки тусуются сплошь и рядом».

«Мы свяжемся с его командой, чтобы заставить его извиниться», — сказал директор «Тур де Франс» Кристиан Прюдомм.

Отметим, что в команде уже сделали официальное заявление по поводу данных слов Беклантса.

«Мы прочитали это интервью в газете. Безусловно, Беклантс хотел показаться остроумным, но в данном случае это была неудачная попытка. Мы приносим извинения организаторам и тем, кто, возможно, был оскорблён этими словами», — говорится в обращении AG2R.