Скончалась 17-летняя велогонщица, потерявшая сознание на турнире в Алма-Ате

17-летняя велогонщица Дана Ахметова, 23 июня потерявшая сознание во время участия в IV Молодёжных спортивных играх в Алма-Ате, скончалась в 7-й городской больнице, в реанимационное отделение которой она была доставлена, не приходя в сознание.



«Казахстанская федерация велосипедного спорта выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Даны Ахметовой. Это большая утрата и огромная боль для всего казахстанского велосообщества», — говорится в официальном заявлении на сайте казахстанской федерации велосипедного спорта.