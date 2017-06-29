Шишкарёв: нужен мозговой штурм по ситуации с мужским гандболом в России

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал о задачах чрезвычайного штаба по подготовке мужской сборной России к Олимпийским играм в Токио.

«Я предложил создать чрезвычайный штаб по подготовке мужской сборной к Олимпийским играм—2020, который возглавлю, эта идея была одобрена исполкомом. Можно сколько угодно говорить о том, что было, ставить диагнозы, но мы обязаны попадать на Олимпийские игры и должны сделать для этого всё, хоть и понимаем, что на чемпионат мира—2019 будем отбираться с самых низов.



Мы говорим о комплексе мер, работа будет вестись не менее чем по 11 основным направлениям. Это объёмная работа, она включает в себя не только решение по главному тренеру, которое мы должны принять в течение двух-трёх недель. Главная задача чрезвычайного штаба – не обладать неограниченными полномочиями, а создать мозговой штурм по ситуации с мужским гандболом, чтобы наша национальная команда попала на Олимпийские игры в Токио. Нужен чёткий комплекс мер с пониманием кадрового резерва, укрепления тренерского штаба сборной России, с привлечением в том числе научных специалистов», — приводит слова Шишкарёва официальный сайт Федерации гандбола России.