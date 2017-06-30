Богалий: когда я попадала в сборную, у нас всё было по результату

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала заявление двукратной олимпийской чемпионки по биатлону, олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Анфисы Резцовой, что спортивный принцип не был главенствующим при отборе биатлонисток в сборную России в 1990-е годы.



«Даже не знаю, в какую область подобные домыслы отнести. Когда я попадала в сборную, у нас всё было по результату. Мы понимали: если попадаем, то попадаем.



Критерии отбора соблюдались. И ничего такого в мою бытность не было. Может быть, я этого не застала. Думаю, нужно коллег по цеху спросить. Уверена, в нашей команде такого не было», — приводит слова Богалий «Национальная служба новостей».

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