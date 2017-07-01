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Загитова: в новом сезоне я вновь предстану в образе Китри из «Дон Кихота»

1 июля 2017, суббота. 00:58. Другие

Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Алина Загитова рассказала о подготовке к первому сезону среди взрослых и новых программах.

«Произвольную программу решили не менять, оставили «Дон Кихот», я вновь предстану в образе Китри. Программа получилась классной, она понравилась всем. Мне тоже очень нравится. Программа сложная. Мы переделали некоторые заходы на прыжки, немного её ещё усовершенствуем. Мне нужно эту программу уверенно катать, всё делать чисто, без помарок, ведь это будет мой первый взрослый сезон, и надо кататься уверенно.

Короткую программу мне сделал Даниил Маркович Глейхенгауз. Она называется «Чёрный лебедь». Мы придумали свою историю о том, как на свет появляется невинный белый лебедь, который, сталкиваясь с жестокостью и реальностью нашего мира, постепенно становится таким, каким необходимо быть в этом мире для достижения результата и познания совершенства», — приводит слова Загитовой пресс-служба ФФККР.

Источник: Федерация фигурного катания на коньках Сообщить об ошибке
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1 июля 2017, суббота
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