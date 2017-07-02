Олимпийский чемпион Халмурзаев выиграл этап Гран-при по дзюдо в Китае

Олимпийский чемпион россиянин Хасан Халмурзаев стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Хух-Хото (Китай) в весовой категории до 90 кг. В полуфинале Хусен оказался сильнее своего соотечественника Магомеда Магомедова, завоевавшего бронзовую награду, а в финале поборол серба Александра Куколя. Ещё одна бронза в активе Алтанбаганы Гантулги из Монголии.

Дзюдо. Турнир Гран-при. Хух-Хото, Китай

Мужчины. Весовая категория до 90 кг



1. Хусен Халмурзаев (Россия).

2. Александр Куколь (Сербия).

3. Магомед Магомедов (Россия).

3. Алтанбагана Гантулга (Монголия).