Сборная России по регби-7 вышла в финал этапа европейского Гран-при во Франции

Мужская сборная России по регби-7 в полуфинале третьего этапа европейской серии Гран-при в Клермон-Ферране оказалась сильнее команды Германии со счётом 31:17.



Накануне россияне выиграли все три матча на групповом этапе, переиграв последовательно команды Польши, Франции и Англии, а в четвертьфинале взяли верх над бельгийцами. За титул подопечные Андрея Сорокина поспорят либо с испанцами, либо с ирландцами.



Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Третий этап. Клермон-Ферран, Франция

Полуфинал

Россия — Германия — 31:17 (12:12)