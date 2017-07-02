Российские ватерполистки проиграли испанкам в последнем матче турнира в Испании

Женская сборная России по водному поло потерпела поражение от сборной Испании со счётом 9:13 в заключительном матче международного турнира Villa de Portugalete, который проходит в Испании.



В итоговой таблице первое место завоевали итальянки, вторыми стали хозяйки турнира, третье место досталось сборной Греции, а россиянки стали лишь четвёртыми.



Гандбол. Женщины. Турнир Villa de Portugalete. Португалете, Испания

3-й тур



Россия — Испания — 9:13 (0:3, 1:5, 6:1, 2:4).



Турнир Villa de Portugalete традиционно проходит в Испании, и в нём обычно принимают участие сборные Испании, Италии, Греции и одна приглашённая команда, которой в этом году стала сборная России.