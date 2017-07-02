Ласицкене выиграла 9-й турнир подряд, одержав победу на мемориале Знаменских

Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) победила на мемориале Знаменских, выиграв девятый турнир летнего сезона подряд. На соревнованиях летнего Гран-при ВФЛА, проходящих в подмосковном Жуковском, Ласицкене преодолела планку на высоте 1,95 метра.

Второе место заняла Светлана Школина (1,88 м), третьей стала Ирина Гордеева (1,85).

Мемориал Знаменских. Жуковский

Женщины. Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене – 1,95.

2. Светлана Школина – 1,88.

3. Ирина Гордеева – 1,85.

До чемпионата мира Ласицкене также выступит на этапах «Бриллиантовой лиги» в Лозанне и Лондоне, Кубке России и чемпионате страны.