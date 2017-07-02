Карякин: до сих пор помню свою партию с Кличко по Интернету в 2000 году

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отметил, что его партия с одним из братьев Кличко, которую упомянула его жена Галия, состоялась на самом деле.



«Кстати, это не шутка. До сих пор помню свою партию с Кличко по инету в 2000 г. 1.e4 b6 2.d4 d6 3.Nf3 Nc6 4.Bb5 Bb7 5.d5 Kd7 6.dc Bc6 7.Ne5 1-0», — написал Карякин в своём «твиттере».



Ранее Галия Карякина отметила, что в одном из телевизионных шоу прозвучала шутка насчёт партии Карякин — Кличко.



«Шутка в шоу на ТНТ: «Наша реклама будет такой же короткой, как шахматная партия Карякин-Кличко», — написала Галия.