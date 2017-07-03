Смирнова: рассчитывала, что у нас будет 4 золота на юниорском ЧЕ по борьбе

Старший тренер юниорской женской сборной России по борьбе Наталья Смирнова оценила выступление команды на первенстве Европы в Дортмунде. В активе россиянок три золотые, две серебряные и одна бронзовая награды.

«В целом выступлением команды я довольна. Правда, рассчитывала, что у нас будет четыре золота. Девочки хорошо тренировались и были готовы. Из пяти финалов в двух мы уступили. Виктория Ваулина (до 55 кг) начала суетиться в конце финального поединка. Видимо, сказалась какая-то неуверенность. Она вела в схватке 3:0, но в концовке проиграла 3:4. Мы много работаем на сборах над тем, как нужно проводить последние секунды поединков, но, видимо, надо работать ещё. Анжелика Фёдорова (до 44 кг) в финале боролась совсем по-другому, чем по ходу турнира.

Мария Кузнецова стала верить в себя. К тому же в этом году к работе с юниорской командой мы привлекли трёхкратную чемпионку Европы, призёра чемпионатов мира Лорису Ооржак. На первенстве Европы всю подготовку и настрой Кузнецовой я отдала Лорисе. И этот успех — её рук дело. Ей удалось внушить Маше уверенность. В финале она боролась нагло и уверенно. Эту схватку признали лучшим поединком женского турнира. Лориса провела с нами уже три сбора и работает со всеми спортсменками, показывает, делает спарринг. Считаю, что её опыт будет и в дальнейшем очень полезен молодым спортсменкам», — цитирует Смирнову официальный сайт ФСБР.