Нюша: синхронному плаванию в России внимания действительно не хватает

Сестра олимпийской чемпионки российской синхронистки Марии Шурочкиной певица Нюша в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру ответила на вопрос, кажется ли ей странным, что в синхронном плавании меньше денег и внимания, чем в футболе, в котором сборная России значительных успехов не добивается.

«Хотелось бы показывать более серьёзные результаты в футболе. Нужно больше заниматься подготовкой детишек. А синхронному плаванию внимания действительно не хватает. Может быть, спортивный комитет пересмотрит масштабы внимания в сторону этого вида спорта», — сказала Нюша.

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