Борзаковский: Миллер отказалась от участия в чемпионате мира в Найроби

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский сообщил, что российская бегунья Полина Миллер приняла решение отказаться от участия в юношеском чемпионате мира, который пройдёт в Найроби (Кения) с 12 по 16 июля. На прошедшем мемориале Знаменских в Жуковском Миллер заняла третье место на дистанции 200 м с результатом 23,72 секунды.

«Миллер отказалась от участия в чемпионате мира в Найроби», — цитирует Борзаковского ТАСС.

На минувшей неделе Международная федерация легкой атлетики одобрила заявки девяти россиян для выступления на юношеском чемпионате мира под нейтральным флагом, но Борзаковский рекомендовал спортсменам отказаться от участия в турнире из соображений безопасности.