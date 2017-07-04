Канская школа биатлона обратилась к Путину с просьбой о помощи

Одна из самых известных биатлонных ДЮСШ России, носящая имя заслуженного тренера Валерия Стольникова, обратилась с обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в строительстве лыжероллерной трассы. К сожалению, признанная лучшей в стране в 2013 году школа переживает не лучшие времена, её материально-техническая база нуждается в реконструкции.

Видео обращения детей, занимающихся биатлоном и лыжными гонками в спортивной школе города Канска, родителей и тренера, доступно в Youtube.