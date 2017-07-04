Ерёмин: Сливенко выступит на «Гераклиаде». Мы ставим задачу, чтобы она победила

Президент Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте «Гераклион» Сергей Ерёмин рассказал о спортивном фестивале «Гераклиада 2017», который пройдёт с 21 по 23 июля.



«Впервые это мероприятие названо „Гераклиада“. Второй год мы будем проводить этот фестиваль на стадионе „Салют“. И прошлый год, и другие годы показали, что мы заслужили проводить это мероприятие. На «Гераклиаде» будут представлены пять основных направлений: функциональное многоборье, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика, спортивная борьба и силовая атлетика. На одном стадионе будут соревноватьcя как профессионалы, лидеры российского спорта, так и любители в разных возрастных категориях.



Мы входим в программу перезагрузки. Мы возвращаем нашу спортсменку Оксану Сливенко. Она будет участвовать в „Гераклиаде“. Мы ставим задачу, чтобы она не просто участвовала, а победила. Мы хотим показать, что чистый и честный спорт способен поддержать. Она наш капитан, она президент федерации в ближайшем будущем. Она возвращается для того, чтобы показать, что тот метод, который мы исповедуем, эффективен. Да, она не будет ставить каких-то рекордов, но показать себя и проявить себя она сможет», — передаёт слова Ерёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.

Серебряный призер Олимпийских игр — 2008 в весовой категории до 69 кг Оксана Сливенко завершила карьеру в тяжёлой атлетике в 2014 году.