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Сливенко: желание попробовать снова есть, значит, всё может получиться

4 июля 2017, вторник. 15:45. Другие

Президент Федерации функционального многоборья, серебряный призёр Олимпийских игр в тяжёлой атлетике Оксана Сливенко рассказала о своих намерениях вернуться к выступлениям и поделилась ожиданиями от фестиваля «Гераклиада», который пройдёт 21-23 июля. Сливенко завершила карьеру в тяжёлой атлетике в 2014 году.

«Был большой перерыв. Я только начала свою подготовку. Сейчас ещё идёт процесс обсуждения моей готовности. Мы сейчас глобально разрабатываем мой тренировочный процесс. Сейчас нужно грамотно спланировать весь тренировочный процесс, восстановление, питание. Если это всё получится сделать хорошо, тогда можно будет на что-то рассчитывать. У меня уже возраст серьёзный, и многие травмы дают о себе знать. В „Гераклионе“ сейчас у меня есть все условия для правильного восстановления. Желание попробовать снова, вернуться есть. Раз оно есть, то всё может получиться. В момент паузы я продолжала тренироваться, в соревнованиях не выступала. Я сделала для себя определённые выводы: как правильно тренироваться, подходить к занятиям.

Я бы очень хотела выступить на „Гераклиаде“. Это очень важное для нас событие. Не хочу выглядеть там неподготовленной и поднимать маленький вес. Если я успею подготовиться, то приму участие. Если не получится, то дальше будет подготовка на чемпионат Москвы, на Россию и на Европу. На ближайший чемпионат мира я не успеваю, отборы уже прошли. Надеюсь, что получится быстро восстановиться. Буду стараться, работать», — сказала Сливенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Оксана Сливенко
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4 июля 2017, вторник
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