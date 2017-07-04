Кэвендиш: мне не обойтись без швов на пальце — сильно течёт кровь

Британец Марк Кэвендиш прокомментировал падение на финише четвёртого этапа веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс», вызванное толчком со стороны словака Петера Сагана.

«Врачи должны меня осмотреть. Очевидно, мне не обойтись без швов на пальце: сильно течёт кровь. У меня старая травма в области плеча, и теперь это место вновь болит. У меня нет особого оптимизма, хотя я не врач.

Сагана дисквалифицируют? Это решение судей, его нужно принимать. Мне было приятно, что, когда гонка закончилась, он первым делом подошёл ко мне. У нас с ним хорошие отношения. Было неприятно, что он выставил локоть, и я хочу с ним об этом поговорить», — рассказал Кэвендиш после гонки.

Посмотреть видео вы можете в Youtube.