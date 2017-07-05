Саган: Кэвендиш просто въехал в меня, а затем врезался в заграждение

Словак Петер Саган, дисквалифицированный после четвёртого этапа веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс» за толчок локтем британца Марка Кэвендиша, который привёл к его падению, прокомментировал инцидент.

«Это была спринтерская разборка. Я не знал, что Марк за мной, он приближался справа, двигался довольно быстро, пошёл на обгон. У меня не было времени для того, что среагировать и отъехать влево. В итоге так получилось, что он просто въехал в меня, а затем врезался в заграждение», — рассказал Саган.

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