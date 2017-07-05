Судейское жюри отклонило протест Bora-Hansgrohe на дисквалификацию Сагана

Судейское жюри «Тур де Франс» отклонило апелляцию велокоманды Bora-Hansgrohe на дисквалификацию словака Петера Сагана после инцидента с британцем Марком Кэвендишем на четвёртом этапе соревнований, сообщает Eurosport. На финишной прямой Петер стал виновником падения Кэвендиша (Dimension Data), толкнув его локтем в ограждение.



Марк был отправлен в больницу и в итоге снялся с «Тур де Франс», а Саган был дисквалифицирован.

Саган отметил, что вынужден принять вердикт, хотя не согласен с ним, и пожелал Кэвендишу скорейшего выздоровления.