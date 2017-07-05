Колобков: даже Макларен уже не говорит о госучастии в ситуации с допингом

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о ходе восстановления Российского антидопингового агентства. В конце июня Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разрешило РУСАДА планировать и координировать процедуры тестирования. РУСАДА может проводить тесты, используя своих подготовленных допинг-офицеров под надзором международных экспертов, назначенных ВАДА и Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD).

«Есть дорожные карты, все организации идут по пути восстановления. Сейчас РУСАДА получило возможности планирования и тестирования. Это, по сути, огромный шаг к восстановлению. Это означает, что мы сами при взаимодействии с зарубежными партнёрами будем планировать пробы, сами будем тестировать. Сейчас обучено около 20 инспекторов, а нужно порядка 40-50. Нам пока всё равно необходимо пользоваться услугами шведской и немецкой компаний для сбора проб. Всё планирование будет согласоваться с UKAD. А к ноябрю уже, возможно, сможем говорить о полном признании соответствия Кодексу ВАДА. И это один из весомых аргументов для восстановления и ВФЛА, и ПКР, которые проделали огромную работу, и международные организации это признают.

РУСАДА и Антидопинговый центр – разные организации. Инспектор забирает пробу, а лаборатория проводит её биохимический анализ. Самое главное сейчас – обеспечить восстановление соответствия РУСАДА. Если агентство не соответствует Кодексу ВАДА, на страну могут накладываться санкции вплоть до непроведения международных соревнований на её территории. Как только мы получим признание соответствия, ни одна международная организация не сможет наложить на спортивные организации страны какие-то санкции. А пока анализ проб будет проводиться в зарубежных лабораториях. При этом кровь мы не прекращали проверять в соответствии с аккредитацией ВАДА в нашей лаборатории.

О государственном участии никто не говорит. Последние выступления, даже Макларен уже не говорит о государственном участии. Требований о признании государственного участия нигде нет", — цитирует Колобкова «Интерфакс».