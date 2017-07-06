Песков: Путин сегодня примет Карякина, пообщается по шахматным делам

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства сегодня, 6 июля, проведёт встречу с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

«Сегодня ряд встреч, совещаний намечено у президента. Примет также президент нашего гроссмейстера Карякина, пообщается также по шахматным делам», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

В ноябре 2016 года Карякин в Нью-Йорке встречался с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону. На тай-брейке сильнее оказался норвежец — 3-1.