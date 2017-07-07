Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Стали известны победители Кубка Рыбинского моря по парусному спорту

7 июля 2017, пятница. 09:24. Другие

Стали известны победители Кубка Рыбинского моря по парусному спорту, участие в котором приняли команды из Московской, Тверской, Липецкой, Воронежской и Ярославской областей.

«Лазер-радиал»
1. Александр Кривошеев (Ярославль).
2. Глеб Бусыгин (Конаково).
3. Михаил Ехичев (Рыбинск).

«Лазер 4.7». Девушки
1. Яна Дорошина (Рыбинск).
2. Мария Кривошеева (Ярославль).
3. Екатерина Елистратова (Москва).

Юноши
1. Юрий Храмцов (Липецк).
2. Иван Воронов (Рыбинск).
3. Григорий Егоров (Липецк).

«Луч-мини»
1. Полина Голованова (Рыбинск).
2. Влад Шишкин (Рыбинск).
3. Александр Эльтеков (Рыбинск).

«Оптимист». Девочки
1. Александра Калашникова (Москва).
2. Виктория Савкина (Липецк).
3. Валерия Смирнова (Рыбинск).

Мальчики
1. Даниил Малюгин (Москва).
2. Дмитрий Сарычев (Долгопрудный).
3. Алексей Мокренцов (Воронеж).

Младшая возрастная группа
1. Даниил Малюгин (Москва).
2. Никита Бабин (Долгопрудный).
3. Юрий Голованов (Рыбинск)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Новости. Другие
7 июля 2017, пятница
09:42 Вагнер: после пяти сотрясений мозга я стала забывать, какую программу исполняю
09:24 Стали известны победители Кубка Рыбинского моря по парусному спорту
06:48 Федерация спорта слепых России дисквалифицировала 10 атлетов за допинг
03:08 Гурьев стал аналитиком резервной женской сборной России по биатлону
01:00 В Казани прошла пресс-конференция, посвящённая началу Всероссийских пляжных игр
00:54 IAAF извинилась перед спортсменами за взлом хакерами их личных данных
6 июля 2017, четверг
23:19 Свидлер сыграл вничью с Яковенко, а Грищук — с Инаркиевым на турнире в Женеве
23:03 Ласицкене показала лучший результат сезона в мире на этапе «Бриллиантовой лиги»
21:55 Клишина — четвёртая в прыжках в длину на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне
21:31 В. Новосёлов — 2-й в прыжках с 3-метрового трамплина на этапе Гран-при в Италии
21:03 У самолёта ПФК «Крылья Советов» на взлётной полосе отказал двигатель
19:45 CAS отказал Сагану в срочном рассмотрении апелляции на дисквалификацию
19:22 Киттель выиграл шестой этап «Тур де Франс», Фрум лидирует в общем зачёте
19:01 Егорян попала в состав сборной России на ЧМ по фехтованию в Лейпциге
18:37 Команда Сагана подала апелляцию в CAS на его дисквалификацию с «Тур де Франс»
17:57 Хакеры заявили, что IAAF скрыла подозрительные допинг-пробы 47 легкоатлетов
17:23 Путин — Карякину: хочу поблагодарить за то, что делаете по развитию шахмат
15:50 Саган: Марк, поправляйся скорее! С нетерпением жду новых противостояний с тобой
15:34 Скардино: возможно, это мой последний сезон
14:56 Шибаев проиграл в 1/16 финала этапа Мирового тура по настольному теннису
14:42 Гурьев уволен с поста главного тренера сборной Тюменской области по биатлону
14:21 Карпов: какую-то глупость запустили, что Каспаров возвращается в шахматы
13:28 Песков: Путин сегодня примет Карякина, пообщается по шахматным делам
12:57 Стремоусова: Глазырина держится молодцом и хочет тренироваться
12:47 Копьеметательница Ребрик выступит на международном турнире в Люцерне
12:46 ВФЛА: отказ в возвращении медалей препятствует восстановлению членства в IAAF
11:45 Илюмжинов: Каспаров нарушает решение комиссии по этике FIDE
11:39 Кэвендиш: я и моя семья не заслуживаем угроз в соцсетях
11:00 Гальперин и Ефремов заняли первое место на этапе Гран-при по прыжкам в воду
10:50 И. Полянский: немецкие хирурги всё сделали криво и через заднее место
09:44 Шляхтин не сможет принять полноценное участие в конгрессе IAAF
09:35 Ласицкене: мою фамилию не называют в анонсах ЧМ, но всё это выглядит смешно
09:26 Исачкина стала четвёртой на турнире по выездке в Австрии
5 июля 2017, среда
23:59 Оргкомитет Игр-2016 попросил МОК помочь погасить долг в $ 40 млн
22:28 Каспаров возобновит карьеру после 12-летнего перерыва
18:51 Ару выиграл пятый этап «Тур де Франс», Фрум лидирует в общем зачёте
18:17 МОК опубликовал отчёт оценочной комиссии по заявкам Лос-Анджелеса и Парижа
16:42 Колобков: даже Макларен уже не говорит о госучастии в ситуации с допингом
15:57 Аникина: Самаранч сказал: «Вряд ли Сочи победит. Скорее, Игры получит Зальцбург»
14:56 Роднина: спорт – жестокий бизнес. За 20 с лишним лет мы не научились его вести
14:11 Мутко: если паралимпийцев не допустят, проведём для них турнир в Ханты-Мансийске
13:52 Мутко: даже под нейтральным флагом наши атлеты показывают выдающиеся результаты
13:05 Судейское жюри отклонило протест Bora-Hansgrohe на дисквалификацию Сагана
12:23 Тиньков: решение о дисквалификации Сагана — довольно глупое промо «Тур де Франс»
11:34 Мужская сборная России по биатлону приступила к сбору в Австрии
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Ждёте ли вы возвращения Юлии Липницкой в сборную России?
Архив →
© championat.com, 2000–2017