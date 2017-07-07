Прокофьева: проходных матчей на групповом этапе ЧМ не будет, это не Олимпиада

Российская ватерполистка Екатерина Прокофьева, завоевавшая бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, рассказала о задачах на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, который пройдёт 14-30 июля.

«Мы с волнением и интересом ждём старт чемпионата мира в Будапеште. Наша команда после Олимпийских игр значительно омолодилась. И хотя позади уже два турнира составом, с которым мы поедем в Будапешт, всё-таки чемпионат мира – это совсем другие эмоции, другой уровень игр. Интересно, что у нас получится. Но, конечно, наша цель – медали.

Мы будем выступать в открытом бассейне, расположенном на острове Маргит. Конечно, не очень хорошо, что последний наш сбор пройдёт в помещении. Какое-то время понадобится на адаптацию. Но мы не первый раз с этим сталкиваемся. На турнир мы приедем за несколько дней до первой игры — надеюсь, у нас будет достаточно времени, чтобы привыкнуть к открытой воде. Первый матч проведём 16 июля.

Предварительная стадия очень важна, проходных матчей не будет. Это не Олимпиада, где с любого места в группе можно было попасть в четвертьфинал. На чемпионате мира перед нами поставлена задача занять первое место в группе, чтобы гарантированно выйти в четвертьфинал и ждать соперников попроще. Биться будем с первой игры», — цитирует Прокофьеву «Весь спорт».