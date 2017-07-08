Хоумэн: хакерские атаки направлены против сохранения чистого спорта

Председатель независимого дисциплинарного трибунала (AIU) Международной ассоциации легкоатлетических федераций Дэвид Хоумэн осудил публикацию хакерской группой Fance Bears документов несколько десятков спортсменов.



Напомним, что ранее хакеры выложили на своём сайте документы IAAF, согласно которым как минимум 47 легкоатлетов сдали подозрительные допинг-пробы.



«Похищение и распространение личных данных атлетов — это уголовное преступление, которое наносит серьёзный ущерб огромной работе AIU и других организаций в борьбе за чистый спорт. Публикация вырванных из контекста и отдельных документов ещё раз свидетельствует о том, что такие атаки направлены против усилий по сохранению чистого спорта», — приводятся слова Хоумэна в официальном блоге AIU в сети «Твиттер».

Хакеры заявили, что IAAF скрыла подозрительные допинг-пробы 47 легкоатлетов