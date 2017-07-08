«Дельта» вышла в лидеры чемпионата России по пляжному футболу

Петербургский «Кристалл» в восьмом туре чемпионата России по пляжному футболу со счётом 4:0 переиграл другой клуб из Северной столицы – «Сити». Самарские «Крылья Советов» с минимальным перевесом одолели «Строгино» — 3:2. Дубль в составе победителей оформил Владимир Раскин.

Московский «Спартак» прервал проигрышную серию, обыграв королёвский ЭЛМОНТ со счётом 8:4. Трижды в составе красно-белых отличился Остап Фёдоров, дубль оформил Фёдор Земсков. У проигравших два мяча записал на свой счет Иван Востриков.

Завершился игровой день победой саратовской «Дельты» над столичным «Локомотивом» со счётом 3:2. Решающий гол забил Фелипе. Эта победа позволила «Дельте», набрав 15 очков, выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя ЦСКА и «Кристалл» (по 14). Замыкает квартет сильнейших после восьмого тура «Локомотив» (12).

Пляжный футбол. Чемпионат России. Казань

Второй этап. 8-й тур

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Сити» (Санкт-Петербург) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

«Строгино» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1).

«Спартак» (Москва) — ЭЛМОНТ (Королёв) — 8:4 (1:2, 4:1, 3:1).

«Локомотив» (Москва) — «Дельта» (Саратов) — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2).